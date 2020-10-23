На люках в Новосибирске обнаружили надписи на каталанском

В центре Новосибирска обнаружились две крышки канализационных люков с надписями на каталанском языке, изготовленные в Барселоне. Краеведы ломают голову, пытаясь понять, как люки попали к ним город.

Как сообщает портал NGS, Фразы высечены на каталанском языке: Claverguaram (канализация), Fundición dúctil (высокопрочный чугун), Fabregas SA (Анонимное Общество «Фабрегас»). По-испански указаны направления поворота люка для того, чтобы его закрыть (serrar) или открыть (abrir).

Компания «Фабрегас» основана в 1917 году в Барселоне, где и расположена ее штаб-квартира. С самого начала она занималась производством изделий из литого металла. Люки изготовлены как минимум 31 год назад, поскольку в 1989 году компания Fabregas SA была преобразована в группу компаний, а та часть, которая занимается производством изделий из чугуна, изменила правовую форму с SA (Sociedad Anónima) на SAU (Sociedad Anónima Unipersonal).

Управляющие компании не внесли ясности. Никто не смог объяснить, как люки попали из Барселоны в Новосибирск. Чугунная крышка канализационного люка — не самый очевидный товар для импорта. В СССР их делали на большом количестве предприятий. Это тяжелое и не особенно сложное в изготовлении оборудование, которое везти издалека — дорого. А уж тем более покупать за границей. Но даже в маловероятном случае импорта столь банального оборудования производитель бы нанес на крышки основные надписи на языке страны, для которой они предназначались.

Единственная версия, которую удалось услышать от представителей компаний по этому поводу, — то, что крышки могли быть использованы каким-то европейским подрядчиком, который выполнял крупный заказ в Новосибирске и привез несколько канализационных люков в числе прочего оборудования, взяв их у привычного поставщика. Правда, вспомнить о том, что за компания из Испании могла выполнять работы в новосибирской канализации, никто не смог.

Не смогли ответить на вопрос и все опрошенные новосибирские краеведы. В лучшем случае реакция была «что-то слышали», но где и кто именно — никто вспомнить так и не смог.

Романтической версией (которая бы объясняла появление и кировских люков) могли быть последние бартерные платежи за вооружения и боеприпасы, которыми СССР снабжал испанское республиканское правительство во время гражданской войны 1936–1939 годов. Помощь эта была политически мотивированной, но не бесплатной. В СССР была вывезена (первоначально на хранение) часть золотого запаса Испании — более 500 тонн. Уже в последний год войны Советский Союз выделил Испании кредит на 70 миллионов долларов (тогда это была куда более значительная сумма). Поставки осуществлялись преимущественно морем — как через Францию, так и напрямую, через порт Барселоны, которая стала одним из последних оплотов республиканцев.