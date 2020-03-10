На церемонии закрытия фестиваля русского кино в Марбелье пропали призы

На юге Испании, в гостеприимной Марбелье, состоялся VIII Международный фестиваль русского кино. MIRFF – заметное событие, с нетерпением ожидаемое всей русскоговорящей диаспорой побережья Коста-дель-Соль. Фестиваль привлекает множество гостей со всей Испании и из других стран Европы.
К сожалению, по упомянутым выше причинам, этот восьмой фестиваль не смогли посетить многие известные артисты. Гоше Куценко в последний момент пришлось отказаться от поездки в Марбелью, но он прислал зрителям MIRFF теплое видеообращение с надеждой на скорую встречу.
Однако зрителям фестиваля все-таки повезло! Они смогли лично познакомиться с молодым талантливым актером Антоном Ривалем, сыгравшим главную роль в фильме Андрея Смирнова «Француз». Антон очаровал публику, особенно её женскую часть, и с удовольствием фотографировался со всеми поклонницами.
8-го марта в большом бальном зале «Андалусия» отеля Puente Romano Marbella состоялась церемония закрытия MIRFF-2020. Уже второй год подряд организаторы фестиваля выбирают именно эту дату, чтобы отпраздновать Женский День в компании кинематографистов. Зал был полон, женщины блистали, многие мужчины преподнесли дамам цветы. И это не был «пир во время чумы». Это был праздник таланта, красоты и оптимизма!
Чудесные музыкальные подарки от джаз-квартета Masha Ocean и всемирно известного и любимого бельгийского гитариста Франсиса Гойи порадовали публику. А долгожданное фееричное выступление неповторимого Роберто Кель Торреса – победителя вокального конкурса «Новая волна» – произвело на всех незабываемое впечатление. Великолепный голос и необыкновенная харизма высокого, атлетично сложенного кубинского красавца вдохновили на танец даже тех, кто никогда не танцевал.
Этот восьмой Фестиваль Русского Кино в Марбелье запомнится зрителям благодаря этим двум красивым молодым талантам с такой сильной мужской энергией – Антону Ривалю и Роберто Кель Торресу.
Организаторы и зрители благодарят генерального директора кинокомпании «Джи Пи» Валентину Михалеву за интересную разнообразную программу!
Призы победителям – уникальные фарфоровые тарелки с ручной росписью – были изготовлены парижской художницей Кристиной Мкртчян (Art Christi).
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"К великому удивлению и разочарованию организаторов, по окончании праздника была обнаружена пропажа двух призов для победителей в номинациях «Лучший актер» и «Приз зрительских симпатий». Стоит отметить, что отелем Puente Romano Marbella были предприняты все меры по обеспечению безопасности. Этот инцидент, несомненно, можно принять за комплимент в сторону автора приза, но он стал образцом неэтичного поведения по отношению к организаторам, победителям и самому фестивалю», - отмечают организаторы и настоятельно просят вернуть призы в кратчайшее время, обещая не заявлять в полицию.