Москва будет представлена на туристической выставке в Мадриде

Москва примет участие в выставке Fitur, которая будет проходить с 22 по 26 января в Мадриде. На ней представят 28 столичных проектов. Среди них — ВДНХ, парк «Зарядье», музей-заповедник «Царицыно» и фестивали цикла «Московские сезоны».
В сообщении на сайте мэрии говорится, что с 24 по 26 января на московском стенде можно будет продегустировать российское мороженое. Оно популярно среди иностранцев.
При оформлении стенда использовали витражные образы архитектурных символов Москвы — Кремля и знаменитых высотных домов. В 2019 году этот дизайн удостоился специальных наград на выставках World Travel Market в Лондоне и IBTM World в Барселоне.
«Новый туристический год Москва открывает с презентации своих возможностей на выставке в Мадриде. Это одно из главных событий туриндустрии в Европе, и мы ожидаем большого интереса к нашему стенду, учитывая популярность столицы в прошедшие зимние праздники», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.
По ее словам, цель Москвы на 2020 год — добиться дальнейшего роста туристического потока. Всего в этом году столица примет участие в восьми международных туристических выставках — в Fitur (Испания), WTM Latin America (Бразилия), ITB Berlin (Германия), ITB India (Индия), ITB China (Китай), MITT (Россия), ITB Asia (Сингапур) и IFTM Top Resa (Франция).
На выставке Fitur представители туристической индустрии обсудят современные тренды и перспективные направления развития.
На стенде столицы будет проходить презентация знаковых городских объектов, гостиничных комплексов и туристических компаний. Посетителям предложат взять путеводители и компактные складные карты, а также поучаствовать в интерактивных программах — совершить полет над Москвой или отправиться в виртуальное путешествие в мир художников Ивана Шишкина, Натальи Гончаровой и Казимира Малевича.Темы: Русская Испания Туризм