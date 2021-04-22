Молдаване смогут получать испанскую пенсию

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Граждане Молдовы, легально работающие в Испании, смогут получать пенсию этой страны.
Кишинев и Мадрид провели новый раунд переговоров по проекту Соглашения о социальном обеспечении, сообщает издание Publika. После принятия документ будет гарантировать легально работающим в Испании молдаванам право на пенсию по старости, по случаю потери кормильца, по инвалидности, а также выплаты в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
По данным МИД Молдовы, в 2020 году в Испании были зарегистрированы около 8 тысяч граждан этой страны, работающих официально. Пенсия будет выплачиваться вне зависимости от места проживания.