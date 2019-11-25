Министр энергетики РФ и посол Испании обсудили сотрудничество

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Послом Испании в России Фернандо Вальдеррамой.
Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия России и Испании в различных отраслях экономики, в том числе в энергетике, говорится в сообщении министерства.
Испания является важным партнером России, Москва и Мадрид демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по ключевым вопросам, отметил Александр Новак в ходе встречи.
“По итогам 2018 года объем товарооборота с Испанией увеличился до $5,8 млрд. Подобным образом развивается и наше сотрудничество в деловых кругах. В настоящее время на российском рынке успешно работают более
100 испанских компаний, многие из которых стремятся расширить свое присутствие в России. Это агропромышленный комплекс, промышленность, машиностроение, нефтедобыча и другие отрасли. Важным механизмом развития сотрудничества выступает и Российско-Испанская комиссия по экономическому и промышленному сотрудничеству”, - сказал Министр.
Говоря о партнерстве на энергетическом рынке, Александр Новак подчеркнул успешность взаимодействия двух стран в части поставок СПГ, добычи нефти, а также в области возобновляемой энергетики.Темы: Русская Испания