МИД РФ советует 8-9 октября избегать массового скопления людей в Барселоне

В Департаменте ситуационно-кризисного центра МИД России предупредили о грядущих протестах в Каталонии.
В официальном аккаунте ведомства в Twitter появилось предупреждение о «дальнейших протестах со стороны активистов, выступающих за независимость Каталонии», которые, по данным МИД, ожидаются в Барселоне 8-9 октября». «Следует избегать массового скопления людей», - посоветовали в департаменте.
В последнее время в Каталонии возобновились протестные акции, связанные с третьей годовщиной проведения референдума о независимости и решением Верховного суда Испании о лишении главы женералитета Кима Торры права занимать выборные должности.Темы: Русская Испания Барселона