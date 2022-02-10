МИД Испании выступил против превентивных санкций для России

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Страны Запада не должны вводить превентивные санкции в отношении России, поскольку основная ставка сейчас делается на дипломатическое разрешение конфликта на Украине и избежание военного сценария, заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Сама по себе ситуация напряженная, чтобы вносить еще большее напряжение или создавать своего рода предположения", - заявил он на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, отвечая на вопрос украинского журналиста о возможности введения санкций в качестве превентивной меры, "до военного нападения". Его слова цитирует РИА Новости.
"Думаю, все усилия - и мой визит сюда это тоже часть - должны быть направлены на деэскалацию и разрядку напряженности через диалог, чтобы Украина могла жить мирно в отношении своих границ и гарантируя свой суверенитет. Не вижу, почему это невозможно. Никто с этой стороны Европы не готовится к войне, и поэтому мы не должны показывать, что этот сценарий неизбежен, потому что это не так. Сегодня приоритет отдается дипломатии", - добавил он.