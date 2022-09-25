МИД Испании: россияне должны иметь возможность покинуть РФ

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Россияне, пытающиеся покинуть РФ, должны иметь возможность получать визы в страны Евросоюза. Такое мнение выразил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в опубликованном в воскресенье интервью газете La Razon.
"Мы ничего не имеем против российского народа", - ответил он на вопрос, следует ли предлагать гражданам РФ убежище в ЕС. "Те, кто пытается покинуть страну, должны иметь возможность сделать это", - полагает министр. "Это совершенно возможно в настоящий момент, и именно поэтому европейцы вместо того, чтобы полностью закрыть возможность выдачи виз россиянам, оставили открытой дверь для выдачи виз тем, кто соответствует условиям для этого", - считает глава ведомства.