Магазины испанского бренда Tous снова открываются в России

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Магазины испанского ювелирного бренда Tous вновь начали открываться в России, на данный момент работают 10 торговых точек, сообщил ТАСС сотрудник компании Rachel Group, которая является официальным дистрибутором марки.
«С августа у нас начали открываться магазины Tous, первый открылся в Москве в ТЦ «Атриум», — сказал собеседник агентства.
По его словам, на начало августа открыты семь магазинов в Москве и три в Санкт-Петербурге. Торговые точки не работали с 8 марта. На официальном сайте Rachel Group указано, что компания управляет 22 бутиками бренда на территории России.
Источник: ТАСС