Мадрид согласился с заменой российского посла 

Правительство Испании согласилось с заменой посла России в королевстве, чтобы сохранить открытыми дипломатические каналы связи с Москвой. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг источник в испанском МИД.

"Мы сохраняем нашего посла в Москве и соглашаемся с тем, чтобы был российский посол в Испании, потому что мы не можем закрыть дипломатические каналы с РФ, - отметили в ведомстве. - Это способ сохранять дипломатические каналы открытыми, и именно таким способом мы хотим вернуть мир".

"Если мир, которого мы все желаем, наступит, то это произойдет с помощью дипломатии", - заявил источник.

Источник: ТАСС