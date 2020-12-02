Лучшие города для экспатов - Валенсия и Аликанте

Огромные мегаполисы, такие как Лондон, Париж или Гонконг, уже не так привлекательны для жизни, по мнению экспатов. Их предпочтения изменились, особенно сейчас, во времена пандемии. Теперь иностранцы выбирают города поменьше, где удаётся установить правильный баланс между работой и личной жизнью, где есть хорошее медицинское обслуживание и доступное жильё.
В 2020 году в десятке лучших лидируют города Испании. Первые два места заняли Валенсия и Аликанте. А Малага и Мадрид вошли в топ-10. Рейтинг составляет авторитетная онлайн-платформа для экспатов InterNations, которая базируется в Мюнхене. Посмотрим, что пишут эксперты об испанских городах.
Валенсия признана лучшим городом для жизни экспатов. Иностранцы особенно ценят доступное и качественное медицинское обслуживание, обилие возможностей для отдыха и прекрасный климат. Респонденты также очень довольны своими финансами и сообщают о незначительных проблемах, когда дело доходит до доступности жилья (82% положительно оценивают доступность жилья, что вдвое превышает средний мировой показатель).
Две трети экспатов считают, что в Валенсии легко найти новых друзей (на 20% выше среднемирового показателя). Более девяти из десяти (91%) положительно оценивают общее дружелюбие местного населения. 84% согласны с тем, что к местной культуре легко привыкнуть (против 61% в мире).
Однако многие указывают на сложности с трудоустройством. Около половины опрошенных (46%) скептически относятся к своим карьерным возможностям в этом городе (против 34% в мире). И только половина (54%) дает положительную оценку состоянию местной экономики (против 63% во всем мире).
Аликанте в этом году располагается на втором месте. Город занимает очень высокое место в рейтинге финансов и жилищного строительства и первое место в категории «Как освоиться». Так, 81% экспатов удовлетворены своим финансовым положением, что на 20% больше, чем в среднем по миру. 83% чувствуют себя в Аликанте как дома. Иностранцам нравится местный климат, здравоохранение (доступность и качество) и низкие ежемесячные расходы.
Оценка системы общественного транспорта — средняя. Ей довольны 66% респондентов. Аликанте занимает 29 место в рейтинге личной безопасности (из 66), тогда как Валенсия — 12-е.
Всё гораздо хуже с трудовой жизнью. Экспаты недовольны своими карьерными возможностями в своей стране, но тут нужно понимать, что основная часть иммигрантов здесь — пенсионеры.
Малага заняла в рейтинге шестое место. А на девятой строчке разместился Мадрид.
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