Лучшие города для экспатов - Валенсия и Аликанте

Огромные мегаполисы, такие как Лондон, Париж или Гонконг, уже не так привлекательны для жизни, по мнению экспатов. Их предпочтения изменились, особенно сейчас, во времена пандемии. Теперь иностранцы выбирают города поменьше, где удаётся установить правильный баланс между работой и личной жизнью, где есть хорошее медицинское обслуживание и доступное жильё.