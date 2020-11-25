Лавров созвонился с главой МИД Испании

Состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел, по делам Европейского союза и сотрудничества Испании Гонсалес Лайи.
«Стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству на основе подписанной в марте 2009 г. двусторонней Декларации о стратегическом партнерстве», - говорится в сообщении российского МИД. Отмечена заинтересованность в продвижении и углублении политического диалога. В контексте обсуждения экономической проблематики министры условились оказать содействие скорейшему проведению очередной сессии российско-испанской Межправительственной комиссии. Собеседники также обсудили перспективы совершенствования договорно-правовой базы, расширения контактов в сфере образования, науки и культуры.
Позитивно оценили министры и двустороннее взаимодействие в противостоянии международному терроризму и оргпреступности, в рамках которого ведется активный диалог на базе двусторонней межведомственной рабочей группы по противодействию новым вызовам и угрозам, налажен интенсивный обмен по взаимному оказанию правовой помощи.
В ходе обсуждения тематики ООН, ОБСЕ, Совета Европы особое внимание было уделено практике взаимной поддержки кандидатур на руководящие посты в этих организациях.
Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Ливии, высказавшись за ее урегулирование через широкий общенациональный диалог с участием всех регионов и политических групп страны при поддержке со стороны ООН и международного сообщества в целом.Темы: Русская Испания Политика