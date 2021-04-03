Лавров: Россия сотрудничает не с ЕС, а с отдельными странами

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «Первого канала» заявил, что Москва поддерживает отношения с некоторыми европейскими странами по отдельности, но не в целом с Евросоюзом.
«Мы сотрудничаем с отдельными странами, но не с ЕС... Единственное, чем ЕС сейчас отличается - это введением санкций, запретом своим членам выполнять это соглашение в той или иной части, поскольку они хотят "наказать Россию". Все, других отношений не существует», - заявил министр.
«Нам говорят, будто мы сознательно разрываем отношения, пытаемся перекинуть свои связи с Европой на двусторонние каналы, хотим "расколоть" Евросоюз. Мы никого не хотим раскалывать. Мы всегда говорим, что заинтересованы в сильном и самостоятельном Евросоюзе», - утверждает Лавров.