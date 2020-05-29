La Vanguardia: русская дача — идеальное место для самоизоляции

Каталонская La Vanguardia приводит в пример традиционную русскую дачу как «идеальное место для самоизоляции во время пандемии коронавируса». «Те, у кого нет дачи, мечтают о ней», — пишет издание.
Газета отмечает, что у 45% россиян есть своя дача, а 71% проводят каникулы либо на своей, либо на чужой даче. Далее издание углубляется в историю возникновения дач в России, вспоминая Петра I, Никиту Хрущёва и 90-е.
«Сегодня, во время пандемии COVID-19 дачи стали убежищем и дали возможность забыть про маски и перчатки, обязательные в общественных местах в Москве, в метро и магазинах. В апреле мобильный оператор МТС зафиксировал, что 15% его абонентов покинули столицу с конца марта, когда объявили изоляцию», — пишет издание.
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