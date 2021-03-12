Ла Лига поддержала иск к «Яндексу» о защите прав на трансляцию матчей

Испанская футбольная лига (Ла Лига) поддержала очередной иск компании "Телеспорт груп" к "Яндексу" по делу о защите исключительных прав на трансляцию матчей чемпионата страны на сумму 529 млн рублей.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Телеспорт груп», компания считает, что "Яндекс" незаконно использовал на своей платформе записи и нарезки матчей чемпионата Испании. "Поддержка Ла Лиги придает делу международный масштаб, - сказал глава "Телеспорта" Петр Макаренко. - Сегодня правообладатели и лицензиаты объединяют усилия, чтобы пресекать неправомерное использование контента в интернете. Во всех странах регуляторы жестко следят за использованием прав на телевидении. Настало время так же серьезно относиться к правообладателям и в цифровом пространстве, ведь все понимают, что эта ниша становится более и более значимой".
В январе 2021 года суд удовлетворил иск "Телеспорта" и обязал "Яндекс" выплатить 3,68 млн рублей за одно нарушение. В общей сложности "Яндекс", выступая как рекламный агент, совершил порядка 500 нарушений в связи с показом видеоматериалов матчей турниров Испании.
"Мы считаем, что эти нарушения стали случаем, на который стоит обратить внимание всем участникам рынка спортивного вещания, - заявил аудиовизуальный директор Ла Лиги Мелсьор Солер. - В наших интересах обеспечить свободный доступ болельщиков к трансляциям матчей и на ТВ, и онлайн. При этом правила должны оставаться одинаковыми для всех участников процесса - только те, кто получил права на контент, могут транслировать матчи и, таким образом, должны также обеспечивать безопасный доступ к высококачественному видео для наших зрителей. Мы хотели бы привлечь внимание общественности в Европе и России к этому прецеденту, чтобы защитить права спортивных лиг и наших болельщиков".
В "Яндексе" в ответ на запрос ТАСС заявили, что "Телеспорт" сам разместил видео в своих группах в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". "Нам очень жаль, что такая уважаемая организация, как Ла Лига, оказалась привлеченной к этому иску. Мы считаем, что компания "Телеспорт" намеренно вводит ее в заблуждение. "Телеспорт" сам разместил видео в своих группах в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Они не были закрыты для индексации поисковыми системами, хотя обе соцсети предоставляют такую возможность", - отметили в компании.