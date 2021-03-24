Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные системы "СПАРК-Интерфакс», соответствующее решение было принято 15 марта. Планируется, что компания будет ликвидирована в течение 12 месяцев с момента принятия решения.

ООО было создано в 2010 году. Численность сотрудников на конец 2019 года составляла 18 человек, на конец 2020 года – всего 6. С июля 2019 года генеральным директором общества является Ангелина Першукова. Основными видами деятельности являются добыча нефти и попутного нефтяного газа, предоставление услуг в этой области, а также транспортировка по трубопроводам нефти и нефтепродуктов. В отчетности Repsol E&P Eurasia за 2019 год сообщалось, что деятельность общества направлена на оценку перспективности лицензионных участков нефти и газа и дальнейшего участия в аукционах и программах лицензирования Роснедр для дальнейшего приобретения участков. Общество планировало покупать участки и проводить на них геологоразведку, а затем - разрабатывать, чтобы окупить затраты начального и геологоразведочного периодов.

За годы своего существования Repsol E&P Eurasia ни разу не получила чистой прибыли. Максимальный годовой убыток был зафиксирован по итогам 2016 года - он составил 681 млн рублей. Данные о выручке есть только за 2012 год - тогда компания получила 16,6 млн рублей.

Компания владела всего одной лицензией - на участок Салымский-6. В 2012 году он числился в перечне участков Минприроды, которые выдавались недропользователям для геологического изучения за свой счет, его ресурсы (по старой классификации) по D1 оценивались в 14,5 млн тонн, D2 - 0,5 млн тонн. "Дочка" Repsol получила лицензию на Салымский-6 в марте 2017 года, уже в октябре того же года срок ее действия истек.

Между тем, испанская компания продолжает работать в России. Так, Repsol работает с Allaince Oil Эдуарда Худайнатова. Компании в начале 2013 года создали СП - AROG (AR Oil & Gaz), в котором 51% принадлежит российской компании, 49% - испанской. AROG ведет добычу нефти и газа в Западной Сибири через дочерние компании "Татнефтеотдача", "Санеко".

Также у Repsol вместе с "Газпром нефтью" есть совместное предприятие в ХМАО - АО "Евротэк-Югра" (доля "Газпром нефти" - 31,3%, российская компания имеет право увеличения доли в СП до 50%). "Газпром нефть" и Repsol управляют этим СП на паритетных началах. СП владеет лицензиями на разведку и добычу углеводородов на участках "Карабашский-1" и "Карабашский-2", а также лицензиями на геологическое изучение еще ряда участков, в том числе "Карабашский-3", "Карабашский-9", "Килейский" и "Свердловский-4".

"Газпром нефти" и Repsol также принадлежит другое СП - "АСБ Гео", владеющее лицензией на геологическое изучение участка "Карабашский-10" в Кондинском районе ХМАО.

В середине прошлого года на фоне пандемии Repsol приняла решение, что не будет участвовать в проекте на полуострове Гыдан, где планировалось СП с "Газпром нефтью" и Shell. Речь шла о проекте "Енисей" на севере Красноярского края, в котором сейчас у "Газпром нефти" и Shell по 50%.

В совместных проектах с "Газпром нефтью" Repsol участвует через свои дочерние компании Repsol Exploracion (Испания) и Repsol Exploracion Karabashsky (Нидерланды).