«Коммерсант»: Россия готовит нового посла для Испании

Москва планирует назначить нового посла в Испании, пишет «Коммерсант».
Как стало известно изданию, директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин в скором времени будет назначен на должность посла в Испании. Он сменит Юрия Корчагина, находящегося на своем посту с февраля 2012 года, отмечает «Коммерсант».
Щетинин окончил МГИМО МИД СССР. Работает в системе МИДа с 1984 года. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. В 1984–1989 годах работал в посольстве СССР в Мексике. С 1989 по 1994 год — атташе, третий секретарь, второй секретарь, первый секретарь Управления латиноамериканских стран / департамента Центральной и Южной Америки. С 1994 по 1999 год — советник представительства постоянного наблюдателя России при Организации американских государств. С 1999 по 2004 год — советник, старший советник, начальник отдела Латиноамериканского департамента. С 2004 по 2009 год был советником—посланником посольства России в Аргентине. С 2009 по 2012 год занимал пост заместителя директора Латиноамериканского департамента, с марта 2012 года является его директором. Александр Щетинин владеет английским и испанским языками.Темы: Русская Испания Юрий Корчагин