Какие проблемы бывают при оформлении биометрических шенгенских виз?

В Европе подвели итоги первой «пятилетки» биометрической системы оформления шенгенских виз. В период с 2015 по 2019 год представители комиссии ЕС провели более 200 проверок посольств и консульств шенгенских стран, по итогам которых государствам - участникам Шенгена было направлено более 4500 рекомендаций по исправлению недостатков и ошибок. Впрочем, европейские дипломаты не очень торопятся принимать меры: только в 45 случаях рекомендации были выполнены.

О том, какие проблемы и недостатки в визовых процедурах европейских стран встречаются до сих пор, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По оценке Комиссии ЕС, несмотря на общую нормативно-правовую базу, практика выдачи виз у разных стран Шенгена различается. Например, консульский персонал нередко рассматривает шенгенские визы как «национальные». Кроме того, отмечено такое феноменальное явление, как конкуренция между странами Шенгена на «привлекательных рынках», а также «покупка визы». По данным ЕК, в третьих странах, где чаще всего оформляются шенгенские визы и работают визовые центры многих европейских государств, заявители часто ищут консульства, которые выдают визы легче и в более короткие сроки. При этом больше посещать страну, которая выдала им визу, граждане третьих стран стремятся не всегда.

В отчете указываются и другие недостатки. Например, до сих пор встречаются различия при определении срока действия виз: при одних и тех же условиях поездки консульство одной страны дает визу на 6 месяцев, другой – уже на год. Нередко у консульств разных стран разнится и перечень необходимых документов для подачи заявления на шенген, хотя есть общий единый список документов, утвержденный Комиссией.

Среди других визовых проблем стран Шенгена – нехватка и недостаточная подготовка персонала во многих консульствах, что приводит к несоблюдению сроков выдачи виз, установленных Визовым кодексом ЕС (10 дней).

Самым часто встречающимся недостатком является систематический сбор отпечатков пальцев при обращении в визовые центры, даже если заявители давали отпечатки пальцев в предыдущие пять лет. Напомним, согласно Шенгенскому визовому кодексу заявители не должны сдавать биометрию, если они сделали это в последние пять лет при подаче заявления на получение другой визы. Эти данные должны быть доступны в общей базе VIS (Визовой информационной системы). Такие накладки происходят из-за отсутствия у консульств практики обновления и передачи информации, или ввода в VIS данных ненадлежащего качества. Кроме того, по мнению ЕК, работа внешних поставщиков визовых услуг «не всегда адекватна» и не всегда соответствует требованиям законодательства.

По итогам 2019 года Россия остается мировым лидером по количеству оформляемых шенгенских виз. Каждый четвертый шенген в мире был оформлен в России. В общей сложности россиянам в 2019 году было оформлено 4 054 685 шенгенских виз. В визе было отказано менее 62 тыс. заявителей. Мультивизы получило более 3,35 млн граждан РФ.