Какие именно двери в Европу может открыть россиянам вакцина от коронавируса?

Если вакцина «Спутник V» будет зарегистрирована в Евросоюзе, привитые россияне смогут свободно перемещаться по Европе без карантина и тестов на коронавирус.

По неподтвержденным данным источников «Вестника АТОР», информации о судьбе регистрации российской вакцины в ЕС можно ждать 6 июня. Для стремящихся в Европу россиян это важно еще и потому, что Еврокомиссия (ЕК) выступила с новой инициативой для упрощения поездок в рамках ЕС. Поскольку эпидемиологическая ситуация в Европе улучшается, а кампании вакцинации ускоряются во всем блоке, ЕК рекомендовала государствам-членам Евросоюза постепенно ослаблять меры в отношении поездок, в том числе для владельцев цифрового сертификата COVID ЕС. Напомним, этот «проездной» будет запущен с 1 июля.

В понедельник на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что при передвижении по странам блока полностью вакцинированные лица, имеющие сертификаты о вакцинации (речь идет о гражданах стран ЕС), должны быть освобождены от тестирования или карантина через 14 дней после получения последней дозы.

Это условия также должно распространяться на выздоровевших от коронавируса и получивших однократную дозу двухкомпонентной вакцины. Перенесших ковид предлагается освободить от тестирования или карантина в течение первых 180 дней после положительного результата ПЦР-теста.

Карантин при поездках по странам ЕС не потребуется и тем, у которых в соответствии с цифровым сертификатом COVID ЕС есть отрицательный результат теста на коронавирус. Комиссия предлагает стандартный срок действия для тестов: 72 часа для тестов ПЦР и 48 часов для экспресс-тестов на антигены.

Для обеспечения единства семьи несовершеннолетние, путешествующие с родителями, также будут освобождены от карантина, если карантин не требуется их родителям. От тестирования, связанного с поездками, также должны быть освобождены дети до 6 лет.

По словам Дидье Рейндерса, инициатива ЕК остается на усмотрение правительств стран ЕС, однако Брюссель призывает всех участников блока к унификации правил пересечения внутренних границ, чтобы «избежать внутриевропейского хаоса».

«Мы не устанавливаем ограничения. Государства-члены по-прежнему могут смягчить ограничительные меры или отменить их вовсе», – отметил Рейндерс.

Анонсировано еще одно новшество, связанное с выдачей европейских сертификатов о вакцинации гражданам третьих стран. По информации ТАСС, Дидье Рейндерс сообщил, что граждане стран за пределами ЕС смогут получить европейские сертификаты о вакцинации для путешествий по ЕС в условиях пандемии. Однако важным условием этого является сертификация вакцины в Евросоюзе. Пока российский препарат «Спутник V», как и китайские вакцины, такое одобрение Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) не получили.

По словам еврокомиссара, ЕК ведет переговоры с третьими странами о возможном признании иностранных сертификатов о вакцинации. В этом списке Великобритания, США, Израиль и ОАЭ. Скорее всего, России в пуле потенциальных переговорщиков нет по уже известной причине: российская вакцина не сертифицирована ЕМА.

Ранее министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло заявил, что EMA может зарегистрировать российскую вакцину до конца июня.