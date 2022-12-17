Как Испания принимает стартапы с российскими корнями?

Forbes публикует большой материал о том, что ждет российские стартапы в Испании. Подготовили для вас выжимку.

Испания хочет стать европейским лидером по объему инвестиций в стартапы. И уже быстрее всех выдает стартап-визы.

Кандидат на стартап-визу должен подать заявку в Министерство экономики, приложив к ней подробный бизнес-план и описание опыта команды, которая будет работать над проектом. В случае одобрения фаундеры и их семьи получат ВНЖ Испании на два года. IT-проекты подходят почти всегда. Даже на уровне идеи.

Что поменялось для россиян? Процент одобрений в этом году не уменьшился, но выросли сроки рассмотрения (раньше было 20 дней, сейчас процесс может занять 3 месяца). Получить инвестору визу с паспортом РФ стало сложнее, поэтому многие пошли по пути стартап-виз. И почти всегда это срабатывает. При этом очень важно подготовить хороший бизнес-план. Важно учесть все мелочи и, возможно, даже переработать свой профиль в LinkedIn. Побольше про искусственный интеллект, машинное обучение, Big data и инновационность.

В целом все, кому удалось перенести свой стартап в Испанию, отмечают простоту и быстроту этого процесса по сравнению с другими странами. Контроля за жизнью стартапа практически нет. Все понимают, что шансов у него мало. Два года можно жить спокойно. Дальше нужно либо обновлять бизнес-план, либо выбрать другой тип ВНЖ.

Лучшие города: Барселона, Валенсия, Мадрид. Там уже организуют комьюнити.

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