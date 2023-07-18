Известный московский продюсер собирается открыть театр в Барселоне и привезти туда мировые мюзиклы

Джабаров возглавляет «МДМ шоу» и «Фэнси шоу». Именно он в своё время привёз в Россию мюзиклы «Кошки», «Призрак оперы», Mamma Mia!, «Чикаго», «Бал вампиров», «Красавица и Чудовище», «Звуки музыки», «Привидение», «Шахматы».

А теперь хочет привезти их в Барселону, которая сейчас сильно уступает Мадриду по части мюзиклов. Сначала предприниматель планирует договориться о постановках с театром Poliorama, а затем, если всё сложится, открыть собственный театр в каталонской столице. По информации издания, уже нашлись инвесторы — из Испании и США.

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