Из Испании за кражи выдворили троих граждан Грузии

Преступники грабили квартиры и дома на территории Арагона. Так, в Сарагосе было ограблено сразу несколько квартир в одном доме. При этом грузины использовали собственное ноу-хау. Сначала они взламывали дверь одной из квартир и проникали в неё, а затем с помощью лестницы и связанных простыней забирались в соседние квартиры. Таким образом они могли ограбить сразу несколько объектов.

В июле 2021 года грабители были арестованы. Ими оказались граждане Грузии 33,37 и 38 лет. Посидев немного в испанской тюрьме, все трое отправились обратно в Грузию. Им запрещено возвращаться в Испанию в ближайшие пять лет.