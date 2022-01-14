Из Испании экстрадировали гражданина Беларуси

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Гражданина Беларуси, подозреваемого в совершении налоговых преступлений, экстрадировали из Испании, сообщили в пресс-службе МВД.
Минчанин 4 года находился в международным розыске и ночью на 13 января его под конвоем вернули на родину. 46-летнего белоруса правоохранители доставили из Барселоны на самолете, мужчина летел под конвоем с трапа он сходил в наручниках и, как видно по оперативному видео, сразу сел в милицейский микроавтобус.
В розыск несколько лет назад мужчину объявила финансовая милиция, его обвинили в лжепредпринимательстве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере
- В течение нескольких лет обвиняемый руководил преступной группой, создавшей в Минске и Минской области порядка 50 лжепредпринимательских структур. Своей противоправной деятельностью мошенники причинили ущерб государству в виде неуплаты налогов более чем на 1 миллион рублей, - прокомментировал замначальника НЦБ Интерпол в Беларуси Алексей Вершел.
Белорусским правоохранителям содействовала полиция Испании. Суд удовлетворил просьбу белорусской стороны о выдаче и экстрадиции преступника.
Источник: КП