Из Аликанте в Россию вернулся 181 человек

Вывозной рейс 14 августа вернул в Россию из Аликанте 181 человека.
На борту самолёта авиакомпании S7 находились 176 россиян, один украинец и четыре испанца.
На 22 и 29 августа запланированы выгодные рейсы «Аэрофлота» из Барселоны в Москву.
Из-за COVID-19 и карантина многие соотечественники застряли за границей. Чтобы вернуть их домой были организованы специальные вывозные авиарейсы. Тысячи людей потеряли деньги из-за отмены рейсов в связи с коронавирусом. Вернуть деньги за билеты проблематично. Например, в России авиакомпаниям разрешили выдавать ваучеры вместо наличных. Но в некоторых случаях удаётся добиться компенсации.Темы: Русская Испания Аликанте