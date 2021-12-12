Испанский журналист иронично отозвался о российских парикмахерских

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Испанский журналист Хавьер Колас неодобрительно отозвался о российских мужских парикмахерских, которые "трещат от тестостерона".
Своим мнением он поделился в статье для El Mundo, передает РИА Новости.
Россияне придают большое значение маскулинности, поэтому забота мужчины о своем внешнем виде считается скорее как табу, пишет Колас.
По словам автора, в московских салонах он встречал боксерские груши, флаконы в форме бутылки виски, с фотографиями суровых бородачей, в виде авиационных шлемов и татуировки в стиле "сделано в Магадане".
Он удивился, зачем эти атрибуты должны присутствовать в парикмахерских, предположив, что они помогают российским мужчинам чувствовать себя мужественными, даже "отстригая челочку".