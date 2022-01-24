Испанский визовый центр в Петербурге начал прием заявлений

«Невские новости» изучили информацию на его сайте и выяснили, кто и при каких условиях может получить заветный вкладыш в заграничный паспорт, дающий право на въезд в страны Евросоюза.

Как уточняется на сайте центра, подать заявление на визу могут люди, которые хотят въехать в Испанию в тот момент, как только это будет возможно. За последние пять лет у заявителя должна быть хотя бы одна виза сроком действия один год и более, выданная любым государством Шенгенского соглашения. Помимо этого, желающий получить визу должен иметь сертификат о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, выданный компетентными российскими органами. Таким образом, подать заявление можно привитым российскими препаратами, которые на территории ЕС признали пока всего несколько государств.

Кроме справки о прививках и других необходимых документов для оформления шенгенской визы, проситель должен представить подписанное заявление о том, что его уведомили о невозможности поехать в Испанию до тех пор, пока текущие ограничения на поездки из-за пандемии ковида не будут сняты, или пока российскую вакцину не одобрят компетентные органы Евросоюза (Европейское агентство лекарственных средств) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В этом же заявлении они должны указать, что в случае выдачи визы они обязуются совершить первую поездку по этой визе в Испанию, как только это позволят условия.

Лица, которые прошли полный курс вакцинации одной из вакцин, одобренных EMA или ВОЗ (Pfizer, Moderna, Astra Zeneca, Janssen, Sinopharma и Sinovac), могут подать заявление на визу с предоставлением копии сертификата о вакцинации. В эту категорию входят и заявители, у которых ранее не было шенгенских виз.

Помимо этого, подать заявление на визу могут владельцы недвижимости в Испании и их прямые родственники, родственники граждан ЕС, обладатели шенгенских виз продолжительностью от шести месяцев и более, выданных Генконсульством Испании в Петербурге в период с 1 января до 31 марта 2020 года, которые по причине временных ограничений на въезд не смогли выехать в страну на Пиренейском полуострове, но планируют совершить путешествие туда, как только будут сняты упомянутые ограничения.

Заявление на испанскую визу могут подать также моряки, участники спортивных соревнований, представители бизнеса, водители грузовиков, пилоты самолетов, бортпроводники или стюардессы, сотрудники испанских организаций, работа которых не может осуществляться удаленно, студенты.

Виза будет открываться с даты, указанной в заявлении на ее получение. Тем не менее обладатели таких виз не смогут осуществлять поездки в Испанию, пока действуют временные ограничения на передвижения, обусловленные нормами общественного порядка и здравоохранения в связи с эпидемиологическим кризисом, вызванным коронавирусом. После отмены ограничений на передвижения необходимо будет выполнять санитарные требования Испании для въезда в страну.

Заявление необходимо подать лично, и сделать это могут только заявители старше 18 лет. Однако если отпечатки пальцев у заявителя сняли в течение последних 59 месяцев, то можно воспользоваться услугой почтовой подачи заявки, предлагаемой центрами BLS или одного из туристических агентств, аккредитованных Генконсульством Испании в Петербурге.

Члены семьи несовершеннолетних до 18 лет могут подать их заявление, если у несовершеннолетнего сняли отпечатки пальцев в течение последних четырех лет и 11 месяцев. В этом случае они должны предоставить документ, подтверждающий семейную связь. Детям до 12 лет отпечатки пальцев снимать не требуется.

Консульство может потребовать пересдать отпечатки пальцев, если сочтет это необходимым. Обычно заявления рассматриваются в течение 10 рабочих дней, однако срок могут продлить до 30 дней в случае необходимости дополнительной проверки предоставленных документов.