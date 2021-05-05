Испанский визовый центр в Москве возобновляет работу

Официальный визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз, однако заявители не смогут въехать в страну или другие государства ЕС, пока действуют эпидемические ограничения. Визы начнут выдавать с 1 июня.Официальный визовый центр Испании в Москве с 12 мая возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз, однако заявители не смогут въехать в страну или другие государства ЕС, пока действуют эпидемические ограничения. Визы начнут выдавать с 1 июня.
"С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C)", - говорится в сообщении Генконсульства Испании в Москве. Уточняется, что визы будут выдаваться с 1 июня.
При этом ограничения на поездки в связи с коронавирусом продолжают действовать, отметили в генконсульстве. "Заявители на визу категории С (Шенгенская виза) не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока существуют ограничения на въезд в ЕС и страны шенгенского соглашения из третьих стран. <...> Владельцы Шенгенской визы не имеют автоматического права на въезд в Шенгенскую зону и должны соблюдать действующие ограничения на поездки", - говорится в сообщении.
В генконсульстве указали, что подать новую заявку на въезд могут те, у кого уже есть виза со сроком действия не менее одного года, "однако приоритет будет отдаваться владельцам предыдущих виз на два, три года и пять лет, а также родственникам граждан ЕС и собственникам". Там напомнили путешественниками, что они сами "несут ответственность за проверку наличия действующих ограничений на поездки до момента отъезда".