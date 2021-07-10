Испанский суд вынес приговор убийце русской девушки Дарьи

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Провинциальный суд Мадрида приговорил к 25 годам и пяти месяцам тюрьмы испанца, убившего и расчленившего уроженку России Дарью, которая выросла в Испании у приёмных родителей. Он также должен выплатить 130 тысяч евро компенсации морального ущерба приёмной семье Дарьи. Но судебное решение может быть обжаловано.
Как ранее сообщала Noticia.ru, Дарья встречалась с официантом Мануэлем несколько лет. Он был вдвое старше, чем она. В 2019 году, предположительно, во время какого-то конфликта, Мануэль убил Дарью. А затем расчленил её и спрятал останки в холодильник, где они пролежали год. Всё это время убийца продолжал работать официантом.
Через год приемные родители Дарьи забили тревогу, полиция пришла к Мануэлю с обыском и нашла останки девушки.
Суд пришёл к выводу, что причиной смерти стал удар ножом в спину, нож прошел через лёгкое и сердце. Перед этим Мануэль укусил девушку за руку и избил. Затем мужчина написал от имени Дарьи пост в социальных сетях. В нём девушка якобы сообщала, что планирует кардинально поменять свою жизнь и собирается уволиться с работы. А также просит о ней не волноваться.