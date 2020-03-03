Испанский путешественник благополучно доехал на велосипеде из Магадана в Иркутск

Испанский путешественник Хосе Андрес Абьян Пахарес добрался на велосипеде до Байкала. Об этом он сам рассказал на своём канале в YouTube.
В декабре 2018 года испанец приехал в Магадан, чтобы совершить велосипедный заезд до Байкала. Во время путешествия по Колымской трассе он решил переночевать в палатке при температуре минус 50 градусов и получил серьезное обморожение руки. Велосипедиста нашли местные жители и доставили в ближайшую больницу, после выздоровления он уехал домой в Мадрид.
В конце декабря 2019 года Хосе Пахарес вернулся в Магадан, чтобы совершить повторный заезд. Свое путешествие испанец начал 27 декабря.Темы: Русская Испания