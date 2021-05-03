Испанские СМИ рассказали о проблеме при оформлении документов для иммигрантов со славянскими фамилиями

Последние новости Испании на русском языке
Одной из основных проблем, с которой сталкиваются граждане стран Восточной Европы при проживании в Испании, является регистрация их фамилий, пишет издание 20minutos. Проблема вызывает большую головную боль у русских, болгарских, белорусских и других иммигрантов, где фамилии меняются в зависимости от того, женщина это или мужчина (чего нет в испанском языке).
В качестве примера издание приводит ситуацию в семье, где мама — уроженка Белоруссии, а папа — испанец. У них родились мальчик и девочка. Было решено дать им фамилию матери. Но власти не разрешили склонять фамилию для дочери, отметив, что оба ребенка должны носить одинаковую фамилию. Теперь родители переживают, что в Белоруссии у их дочки могут быть проблемы с документами.
В прошлом году Главное управление правовой безопасности распространило рекомендацию, разрешающую органам записи актов гражданского состояния указывать мужской или женский вариант фамилии. Отчество же чаще всего вообще убирают.