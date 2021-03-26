Испанские регионы просят восстановить торговые отношения с Россией

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Региональные правительства Андалусии и Мурсии заявили о необходимости возобновить переговоры между властями Испании и России об отмене санкций в отношении экспорта сельскохозяйственной продукции. Представители этих регионов считают российский рынок одним из самых важных.
Министр сельского хозяйства, животноводства, рыболовства и устойчивого развития Андалусии Кармен Креспо и ее коллега из Мурсии Антонио Луенго провели в Мадриде встречу с советником-посланником посольства России в Испании Дмитрием Соколовым. Санкции были введены еще в 2014 году, и, по словам Креспо, «об этом вопросе давно забыли». Пришло время «включить его в повестку дня», считают чиновники.
Особенно страдают в сложившейся ситуации производители фруктов и мясной продукции. Например, Мурсия в 2013 году экспортировала продукты на 61 млн евро, а в 2020 году этот показатель упал на 20%.
При этом чиновники признают, что решать этот вопрос нужно не в регионах, а на уровне Евросоюза. Креспо подчеркнула, что Европейскому Союзу необходимо включить этот вопрос в качестве приоритета в свою повестку дня, поскольку «Брюссель должен знать, что это наносит вред интересам наших производителей».