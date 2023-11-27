В свежем рейтинге VisaGuide испанская виза цифрового кочевника признана лучшей в мире. За первое место боролись 38 стран с номад-программами. В топ-3 также вошли Аргентина и Румыния.

Испания опередила всех на свете благодаря невысоким требованиям к доходу, низким ценам, летающему интернету, налоговым льготам. Кроме того, Испания признана самой счастливой и дружелюбной страной.

Если вы на удалёнке и получаете больше 2520 евро в месяц, у вас есть все шансы получить ВНЖ кочевника в Испании. Мы привлекли для этого лучших специалистов. Процент отказов у них стремится к нулю. Пишите им в телеграм: @spainmainnews