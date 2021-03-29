Испания выдала россиянина, обвиняемого в мошенничестве

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В Москву из Испании экстрадирован гражданин России Олег Андрианов, которого обвиняют в мошенничестве.
Как говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ, по версии следствия, в 2015 году в Москве Андрианов «путем обмана, действуя совместно с неустановленным лицом, к исковому заявлению, поданному в Хорошевский районный суд г. Москвы, о взыскании денежных средств по договору займа в размере почти 95 млн рублей и в обосновании своих требований приложил документы, в которых умышленно подделал подписи ответчика».
Но довести операцию до конца Андрианов не смог. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда в удовлетворении иска ему было отказано.
В феврале 2018 года он объявлен в международный розыск. Через два года его задержали в Испании. Позже был удовлетворен запрос о его экстрадиции.