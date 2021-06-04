Испания выдала России обвиняемого в торговле наркотиками

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Власти Испании передали в Барселоне представителям российских правоохранительных органов гражданина РФ Дмитрия Щербакова, который находился в международном розыске. Мужчину обвиняют в хранении и распространений наркотиков. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, в 2018 году он продавал наркотики через Интернет, получая деньги на электронный кошелёк и сообщая взамен координаты тайника. Его задержали при попытке продажи гашиша, но отпустили под подписку о невыезде. Однако Щербакову удалось сбежать в Испанию в 2019 году. Он был объявлен в международный розыск. Через четыре месяца его задержали испанские правоохранительные органы и передали в Барселоне российским властям.