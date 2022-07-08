Испания в мае не импортировала нефть из России

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Испания в мае текущего года не импортировала нефть из России. Об этом свидетельствуют данные, приведенные в четверг Корпорацией стратегических резервов нефтепродуктов.
По ее информации, "сырая нефть, импортированная в Испанию в мае, составляет 6,001 млн тонн", что на 25,5% выше показателя за этот же месяц 2021 года. В частности, США стали основным поставщиком данного сырья, направив в мае в Испанию 962 тыс. тонн нефти.
Как следует из данных корпорации, в мае пиренейское королевство не импортировало нефть из РФ. В апреле Россия поставила в Испанию 200 тыс. тонн данного вида сырья.
Источник: ТАСС