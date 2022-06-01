Испания стала выдавать россиянам визы не меньший срок

Туроператоры рассказали, за какой срок и на какой период сейчас выдают шенгенские визы, в частности, в Испанию.

Согласно агрегированным данным участников рынка, с момента подачи документов оформление визы в Испанию займет до трех недель. При этом Испания выдает менее длительные шенгены, чем раньше. Например, при наличии в паспорте годовых и полугодовых виз – на три месяца.

По статистике компаний, существенного изменения в сроках рассмотрения документов на визу не произошло. Средний срок оформления шенгенской визы сейчас составляет 2,5 недели. Спрос на визы в Европу снизился после их удорожания и ужесточившихся требований к пакету документов. Нежелание россиян путешествовать в Европу также обусловлено отсутствием прямых рейсов.

Отказов стало больше, но не критично. В основном, возвращают паспорта без виз из-за недостаточного запаса финансовых средств у заявителя. Эксперты рекомендуют прилагать к пакету документов справки о наличии на банковском счету не менее 300 тысяч рублей.

Еще один тренд – увеличение количества однократных и коротких мультивиз. Россиянам стали выдавать больше первых под даты поездки и мультивиз сроком действия от одного до трех месяцев.

Источник: АТОР