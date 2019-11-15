Испания сняла гриф «секретно» с дела экс-чиновника из России

Испанские следователи сняли гриф "секретно" с уголовного дела об отмывании денег в отношении бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Бориса Мазо и его семьи.

Как уточнил ТАСС российский адвокат экс-чиновника Владислав Мусияка, защита Мазо планирует ознакомиться с материалами дела уже на следующей неделе.

"Нашего адвоката в Испании уведомили о том, что дело Мазо рассекречено, остроту для испанских властей оно теперь не представляет. На чем основаны подозрения следствия мы узнаем после того, как ознакомимся с материалами дела, которые попросим посмотреть на следующей неделе", - сказал защитник.

По его словам, испанское дело в отношении Мазо и его семьи было засекречено в связи со спецификой расследования уголовных дел европейскими правоохранительными органами, чтобы не допустить утечки информации. "Дело сначала засекречивается, проводятся обыски, задержания, допросы, внешнее наблюдение, а когда оно уже переходит в менее активную стадию, то секретность с него снимается", - пояснил адвокат. Он также рассказал, что дело в отношении его подзащитного было инициировано в Мадриде, а позже материалы расследования "спустили в Марбелью". "Это связано со статусом-кво в отношениях организаций", - подчеркнул адвокат.