Испания позволила попавшим под санкции россиянам оплачивать содержание их яхт

Испания позволила попавшим под санкции российским бизнесменам самим оплачивать содержание их яхт, замороженных в портах страны, сообщает Reuters.

В случае неуплаты суда могут конфисковать и продать для погашения долга, отмечают юристы, на которых ссылается Forbes.

В Испании заморозили шесть судов, связанных с российскими бизнесменам. По словам одного из собеседников агентства, большинство их владельцев оплачивают техническое обслуживание, содержание экипажа и страховку яхт.

Обычно людям под санкциями запрещены финансовые операции в ЕС, но, как пояснили Reuters в Минфине Испании, закон от 2014 года допускает проведение необходимых платежей для содержания заблокированных активов.

Управляющая портовая компания Ocibar подтвердила агентству, что владельцы яхт Crescent и Lady Anastasia, замороженных в рамках санкций в Испании и пришвартованных в Таррагоне и на Майорке, проводят платежи, в том числе за стоянку, коммунальные платежи и основной экипаж. По мнению испанских властей, Crescent связана с экс-главой «Роснефти» Эдуардом Худайнатовым, а Lady Anastasia принадлежит компании Homeland Shipping Limited, которую контролирует глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.