Испания передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны Hawk

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Правительство Испании передаст Украине еще две системы противовоздушной обороны Hawk в дополнение к четырем, которые уже были направлены в Киев.
«Еще две пусковые установки будут отправлены потому, что об этом нас попросили из НАТО», - заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
Также Министерство обороны страны сообщило, что со следующей недели 64 украинских военных будут проходить в Толедо обучение по обезвреживанию взрывчатых веществ, разминированию и точной стрельбе. Сейчас уже 21 украинский военный проходит инструктаж в Альмерии. Их учат обращаться с гаубицей 105/14.