Испания открывается для украинцев

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Со вторника, 27 июня, в соответствии с решением Совета Евросоюза, Испания открывает свои границы для украинцев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Испания с 27 июля открывается для украинцев согласно решению Совета ЕС. Безвиз возвращается. Свобода путешествий украинцев - среди приоритетов МИД. На въезде: свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест», - написал глава МИД в Twitter.
При этом украинцы должны будут заранее заполнить форму санитарного контроля на портале Минздрава Испании и получить QR-код для всех последующих процедур при прохождении контроля.