Испания отказывает в убежище украинцам, которые бегут от призыва

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Украинцы, которые пытаются получить убежище в Испании, уклоняясь от призыва на военную службу, получают отказ. Об этом пишет газета El Mundo.
Министерство внутренних дел Испании отклоняет почти все такие запросы, утверждает издание. В качестве примера приводится история 39-летнего гражданина Украины, который пытался получить убежище в Испании. Он трижды обращался в соответствующие инстанции, заявляя что «его друзья погибли на войне». Но получил отказ.
«Он заявляет о риске для своей жизни, отказываясь от принудительного призыва в армию, поскольку знает, что многие люди, которые были призваны, не вернулись живыми», — говорится в отказном заявлении.
Власти Испании напоминают, что «если военная служба является обязательной в стране происхождения заявителя, он не может требовать, чтобы нарушались законы его страны».