Испания не вошла в список стран, предложенных Роспотребнадзором для возобновления авиасообщения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.
Об этом говорится в письме заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова, которое он направил в Росавиацию и Минтранс в среду, 8 июля. У РБК есть копия документа. Список стран, в которые ведомство предлагает возобновить сообщение, РБК подтвердили два источника — в крупной авиакомпании и на туристическом рынке. Подлинность письма Орлова подтвердил и чиновник одного из профильных ведомств.
Но решения о возобновлении полетов в эти 13 стран пока нет, предупреждают собеседники РБК. Это пока лишь предложение Роспотребнадзора. «Это одно из предложений, обсуждалось много. Итоговый, думаю, будет очень сильно отличаться», — добавил источник, знакомый с ходом межведомственного обсуждения.
Между тем генеральный директор TUI Россия Тарас Демура заявил в комментарии "Российской газете", что восстановление авиасообщения с этими странами станет хорошей поддержкой для туристического бизнеса, который сильно пострадал во время пандемии. Он также выразил надежду, что к этому списку вскоре присоединятся Турция, Кипр, Греция, Испания и другие государства, где эпидемиологическая ситуация стабилизировалась.Темы: Русская Испания Туризм