Испания не разрешила российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты

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МИД Испании не позволил российским военным кораблям стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету El Pais, российская сторона запрашивала разрешение на 18-20 августа для большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и буксира "Алтай".
Испанское Минобороны не видело никаких препятствий для выдачи документа, но МИД страны дополнительно запросил Москву о конечной цели похода.
В газете полагают, что министерство таким образом хотело избежать какой-либо конфликтной ситуации, связанной с маршрутом российских кораблей. Не получив ответа, внешнеполитическое ведомство Испании отклонило заявку.