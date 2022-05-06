Испания не планирует высылать российского посла

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид не будет высылать из страны российского посла Юрия Корчагина, чтобы не терять канала для диалога с Россией.

Вместе с тем "контактов с ним у нас практически нет", подчеркнул Альбарес в интервью радиостанции Ràdio 4. Глава МИД также подчеркнул, что Испания приняла участие в усилении оборонительных рубежей на границах стран НАТО с Россией.

"Тем самым мы защищаем безопасность испанцев, фланг НАТО – это и наши границы, это восточный фланг Европы", - пояснил министр. Что касается конфликта на территории Украины, то Альбарес высказал мнение о том, что он будет продолжаться еще долго.

Источник: РИА Новости