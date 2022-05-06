Испания не планирует высылать российского посла

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид не будет высылать из страны российского посла Юрия Корчагина, чтобы не терять канала для диалога с Россией.
Вместе с тем "контактов с ним у нас практически нет", подчеркнул Альбарес в интервью радиостанции Ràdio 4. Глава МИД также подчеркнул, что Испания приняла участие в усилении оборонительных рубежей на границах стран НАТО с Россией.
"Тем самым мы защищаем безопасность испанцев, фланг НАТО – это и наши границы, это восточный фланг Европы", - пояснил министр. Что касается конфликта на территории Украины, то Альбарес высказал мнение о том, что он будет продолжаться еще долго.
Источник: РИА Новости