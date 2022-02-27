Испания не исключает высылку российского посла

Правительство Испании не исключает, что рассмотрит вопрос о высылке посла РФ в Мадриде Юрия Корчагина из-за ситуации на Украине.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава МИД королевства Хосе Мануэль Альбарес в опубликованном в воскресенье интервью газете La Vanguardia.

Отвечая на вопрос о том, рассмотрят ли власти Испании вопрос о высылке главы российского диппредставительства, министр отметил: "Испания не исключает никаких мер". "Россия должна вернуться за стол диалога, - утверждал он. - Россия может и должна объяснить за дипломатическим столом свои сомнения относительно схемы европейской безопасности". "Нужно говорить, - добавил Альбарес. - Ни у ЕС, ни у НАТО нет скрытых повесток или скрытых интересов".