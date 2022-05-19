Испания изменила требования к документам для подачи на визу

Чтобы претендовать на испанскую визу, теперь необходимо при подаче документов предоставить выписку из банка о движении средств на счету за последние три месяца.

Новое правило опубликовано на официальном сайте BLS, сообщает телеграм-канал "Испания". Ранее для подачи документов на испанскую визу требовалась только справка об остатке на счету.

Кроме того, испанцы теперь просят страховые полисы с цветной печатью. Эксперты считают, что эти требования были введены из-за подделок полисов, справок с работы, из банков.

Испания выдаёт туристические визы россиянам, но только тем, кто привит вакциной, одобренной EMA или ВОЗ, или тем, у кого есть закончившаяся шенгенская виза сроком от одного года.