Испания и Россия налаживают совместную разработку безглютеновых кондитерских изделий

Торгпредство России в Испании 28 мая провело трехстороннюю видеоконференцию с участием представителя российского производителя кондитерских изделий ООО «ПФ Авангард», директора по международным связям испанского технологического центра AINIA Хорхе Салудеса и Торгпреда России в Испании Г. И. Курочкиной. Об этом говорится в сообщении Торгпредства.
Стороны установили прямой контакт между заинтересованными структурами и определили пути развития сотрудничества в области совместной разработки и коммерциализации новых экспортно-ориентированных безглютеновых кондитерских изделий.
AINIA – один из наиболее авторитетных технологических центров Испании, имеющий многолетний опыт работы с компаниями из более чем 20 стран, в том числе из России, специализирующийся на инновациях в пищевой и фармацевтической промышленности. Технологический центр Ainia был основан в 1987 году в Валенсии, количество ассоциированных членов достигает 700 компаний, количество клиентов превышает 1300 предприятий.Темы: Русская Испания Бизнес