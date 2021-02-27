Испания и Россия договорились о взаимном признании образования и ученых степеней

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Россия и Испания в ближайшее время планируют подписать соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней двух стран. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам межправкомиссии с Испанией по торгово-экономическому сотрудничеству.
"Практически готово и может быть подписано в ближайшее время российско-испанское соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Испанской стороне направлен на рассмотрение обновленный проект двустороннего договора о социальном обеспечении, который обеспечит сохранение приобретенных пенсионных прав граждан России и Испании за работу на их территории", - сказал Новак, слова которого приводит ТАСС.
"Ведется также работа по проекту соглашения о взаимном признании и обмене национальных удостоверений, подписания которого ждут многочисленные российские соотечественники, проживающие в Испании", - добавил вице-премьер.
В ноябре 2020 года министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая обсудили вопросы двусторонних отношений. Тогда была отмечена заинтересованность в продвижении и углублении политического диалога, в том числе в рамках предстоящей межправкомиссии.
Главы дипведомств тогда обменялись мнениями относительно перспектив совершенствования договорно-правовой базы и расширения контактов России и Испании в сфере образования, науки и культуры.