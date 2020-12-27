Испания и ещё две страны, куда полетят россияне сразу после открытия границ

Россияне уже знают, куда полетят сразу, как только откроются границы: в Италию, Испанию и Таиланд. Именно в эти страны больше всего рвутся российские туристы. Так, 12% заявили, что сразу отправятся в Италию. 9% — в Испанию. И 7% — в Таиланд. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией «Туту.ру». Кроме вышеперечисленных стран, россияне также хотят отправиться в Германию (6%), Грецию, Турцию и Чехию (по 5%). По 3% мечтают о Вьетнаме, Кипре, ОАЭ, Абхазии и Грузии. И только 1% привлекает Шри-Ланка. В настоящее время транспортное сообщение открыто с Абхазией, Египтом, ОАЭ и Турцией. Греция принимает до 500 россиян в неделю.