Испания и ещё две страны, куда полетят россияне сразу после открытия границ

Россияне уже знают, куда полетят сразу, как только откроются границы: в Италию, Испанию и Таиланд. Именно в эти страны больше всего рвутся российские туристы. Так, 12% заявили, что сразу отправятся в Италию. 9% — в Испанию. И 7% — в Таиланд. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого компанией «Туту.ру». Кроме вышеперечисленных стран, россияне также хотят отправиться в Германию (6%), Грецию, Турцию и Чехию (по 5%). По 3% мечтают о Вьетнаме, Кипре, ОАЭ, Абхазии и Грузии. И только 1% привлекает Шри-Ланка. В настоящее время транспортное сообщение открыто с Абхазией, Египтом, ОАЭ и Турцией. Греция принимает до 500 россиян в неделю.
По запросам на путевки лидирующее место занимает Египет, а вот Испания и Италия только на четвертом месте, отметила директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. Выбор россиян вице-президент АТОР Дмитрий Горин объяснил тем, что Италия и Испания были недоступны для отдыха в 2020 году. Отечественные туристы также хотят возобновить поездки в Тунис, Хорватию и Черногорию. «Для Италии и Испании туризм — очень значимая отрасль экономики, поэтому там также желают как можно быстрее открыть свои границы. Но есть четкие критерии, которые позволят это сделать: 40 заболевших на 100 тыс. населения, коэффициент передачи и заражения — 1%», - пояснил эксперт.
Впрочем, вирусологи заявили «Известиям», что открытие границ произойдет не раньше лета, но и тогда лучше воздержаться от путешествий. «Открывать границы стоит, когда ситуация с распространением коронавируса нормализуется, а это может произойти в июле-августе. Однако и тогда все могут перезаражать друг друга и распространить вирус по своим странам. Поэтому стоит воздержаться от зарубежных поездок в следующем году даже после открытия границ», — сказал «Известиям» вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко.
Единственный способ обезопасить свое путешествие по Европе — это сделать прививку, подчеркнул руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Кроме того, он предложил международным организациям подумать о введении «прививочного паспорта», в котором будут отметки о вакцинации и перенесенном заболевании. В последующем в документ можно вносить данные и об отсутствии или наличии ВИЧ и гепатита.