Испания готовится к полному прекращению поставок газа из России

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Испания готовится к полному прекращению поставок газа из РФ, заявил премьер-министр страны Педро Санчес.
"Наша страна и Европа готовятся к худшему, а худшее, очевидно, - это полное прекращение поставок российского газа в Европу", - заявил Санчес во время выступления в сенате Испании. Трансляцию выступления вел телеканал RTVE.
Ранее министр экологического перехода Испании Тереса Рибера на фоне намерения ЕС ввести ограничения на цену для газа из РФ заявила, что Евросоюз, вероятно, примет комплекс мер по газу, которые в том числе затронут тарифы на него.
Источник: РИА Новости